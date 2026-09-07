Expositions, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert

Informations pratiques

Expositions 19 et 20 septembre Musée des civilisations – Daniel Pouget Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Daniel Pouget, un regard sur le monde

À l’occasion des dix ans de sa disparition, le Musée des Civilisations dévoile une sélection de photographies de voyage de Daniel Pouget, figure fondatrice et premier conservateur du musée dès 1967.

Des visages, des rencontres, des horizons lointains… À travers son objectif, Daniel Pouget raconte surtout son attention à l’autre et son insatiable curiosité du monde.

Musée des civilisations – Daniel Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520311 https://www.stjust-strambert.fr/sorties-et-loisirs/culture-et-evenements/musee-des-civilisations-daniel-pouget/ Collection personnelle de l’historienne de l’art et collectionneuse Madeleine Rousseau. Très belle collection d’objet d’Afrique de l’Ouest. Nombreuses pièces provenant de plusieurs continents. Fonds local : nombreux objets classés au titre des Monuments historiques : chasuble de saint Rambert, reliquaire monstrance, tableau de Guy François « La Déploration ».

Daniel Pouget, un regard sur le monde

Musée des civilisations Daniel Pouget