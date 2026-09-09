UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Just-Saint-Rambert

Parcours des Mariniers, Pont Docteur Jean Alligier, Saint-Just-Saint-Rambert

samedi 19 septembre 2026 · Pont Docteur Jean Alligier · Saint-Just-Saint-Rambert

Parcours des Mariniers, Pont Docteur Jean Alligier, Saint-Just-Saint-Rambert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pont Docteur Jean Alligier
Adresse
Place du Tabagnon 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Ville
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Département
Loire

Parcours des Mariniers Samedi 19 septembre, 15h00 Pont Docteur Jean Alligier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La Loire et ses mariniers vous feront voyager à travers une époque extrêmement riche en événements qui participeront à la révolution industrielle.
Départ : Halte-cars – Parking Tabagnon

Pont Docteur Jean Alligier Place du Tabagnon 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Just-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes
La Loire et ses mariniers vous feront voyager à travers une époque extrêmement riche en événements qui participeront à la révolution industrielle.

©Mémoire et Patrimoine

À voir aussi à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire)