Parcours des Mariniers, Pont Docteur Jean Alligier, Saint-Just-Saint-Rambert

Informations pratiques

Parcours des Mariniers Samedi 19 septembre, 15h00 Pont Docteur Jean Alligier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La Loire et ses mariniers vous feront voyager à travers une époque extrêmement riche en événements qui participeront à la révolution industrielle.

Départ : Halte-cars – Parking Tabagnon

Pont Docteur Jean Alligier Place du Tabagnon 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Just-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La Loire et ses mariniers vous feront voyager à travers une époque extrêmement riche en événements qui participeront à la révolution industrielle.

©Mémoire et Patrimoine