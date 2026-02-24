Expositon polychromie compositions Hotel du Département Vannes

Expositon polychromie compositions

Hotel du Département 2 Rue de Saint-Tropez Vannes Morbihan

Début : 2026-03-16 14:00:00

fin : 2026-03-30 12:15:00

2026-03-16

Exposition de peintures contemporaines,abstraites, grands formats . Cette proposition picturale s’apparente à la composition musicale, poétique, architecturale, mais ici, la liberté s’oppose à la contrainte, l’organisé au désordre offrant au regard une organisation implicite soutenant l’idée que le désordre contient une énergie sous-jacente une logique intérieure.

En présence de l’artiste . .

