Express Segréenne Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Express Segréenne Segré

Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Course organisée par l’ES Segré Athlétisme

À l’occasion de l’Express Segréenne, deux parcours de course sur route vous sont proposés à Segré

5km (départ à15h)

10km (départ à 16h)

Inscription obligatoire .

Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 65 73 49 59 contact@athletisme-esshautanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Race organized by ES Segré Athlétisme

L’événement Express Segréenne Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Anjou bleu