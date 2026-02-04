Express Segréenne Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu
dimanche 29 mars 2026.
Express Segréenne Segré
Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Course organisée par l’ES Segré Athlétisme
À l’occasion de l’Express Segréenne, deux parcours de course sur route vous sont proposés à Segré
5km (départ à15h)
10km (départ à 16h)
Inscription obligatoire .
Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 65 73 49 59 contact@athletisme-esshautanjou.fr
English :
Race organized by ES Segré Athlétisme
L’événement Express Segréenne Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Anjou bleu