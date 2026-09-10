Expression 7 Ange Philippe Léotard Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges
mardi 18 mai 2027 · Théâtre Expression 7 Grande Salle · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Ange Philippe Léotard
Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-18 18:00:00
fin : 2027-05-18
Date(s) :
2027-05-18
Ange Philippe Léotard Tomasi l’homme qui voulait guérir de la vie. Adolescent tendance Rimbaud, dévoré par la cruauté d’Artaud. Il fonde avec Ariane Mnouchkine le Théâtre du Soleil. Une gueule, des colères, des dérives, un charme fou. Cuite du côté du zinc. Femmes du côté du rêve impossible, il a vécu d’éclats, éclopé. Vie sur le fil du rasoir, instinctif, à vif. A nu, dans l’instant d’une vérité poignante, en ne cachant rien de ses propres blessures. Engagé face au cynisme des puissants, emporté devant l’absurdité du monde. Vieil enfant encore jeune avec son regard qui fouille. Il est mort d’insuffisance respiratoire, ce qui se passe de tout commentaire.
Spectacle de 1h15 . Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expression 7 Ange Philippe Léotard
L’événement Expression 7 Ange Philippe Léotard Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026