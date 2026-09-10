Expression 7 Ange Philippe Léotard Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Ange Philippe Léotard

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18 18:00:00

fin : 2027-05-18

Date(s) :

2027-05-18

Ange Philippe Léotard Tomasi l’homme qui voulait guérir de la vie. Adolescent tendance Rimbaud, dévoré par la cruauté d’Artaud. Il fonde avec Ariane Mnouchkine le Théâtre du Soleil. Une gueule, des colères, des dérives, un charme fou. Cuite du côté du zinc. Femmes du côté du rêve impossible, il a vécu d’éclats, éclopé. Vie sur le fil du rasoir, instinctif, à vif. A nu, dans l’instant d’une vérité poignante, en ne cachant rien de ses propres blessures. Engagé face au cynisme des puissants, emporté devant l’absurdité du monde. Vieil enfant encore jeune avec son regard qui fouille. Il est mort d’insuffisance respiratoire, ce qui se passe de tout commentaire.

Spectacle de 1h15 . Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Ange Philippe Léotard

L’événement Expression 7 Ange Philippe Léotard Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole