Expression 7 Candide ou l’Optimisme Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges
mardi 27 avril 2027 · Théâtre Expression 7 Grande Salle · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Candide ou l’Optimisme
Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-27 14:00:00
fin : 2027-04-27
Date(s) :
2027-04-27
Avec Candide , Voltaire règle joyeusement leur compte aux despotismes de tous poils et prône un humanisme nourri d’indulgence et de sagesse pragmatique. Une formidable caisse de résonance à la philosophie des Lumières. Rien de plus utile, en ces temps troublés que de redécouvrir le regard d’un philosophe éclairé sur un monde qui commençait tout juste à apparaître dans sa globalité. C’est la lanterne magique, procédé optique en plein essor au XVIIIème siècle, que le Groupe Anamorphose a choisi d’utiliser pour nous raconter ce récit initiatique d’un voyage qui transformera son héros éponyme en un Télémaque d’un genre nouveau.
Spectacle de 1h . Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expression 7 Candide ou l’Optimisme
L’événement Expression 7 Candide ou l’Optimisme Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026