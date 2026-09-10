Expression 7 Candide ou l’Optimisme Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Candide ou l’Optimisme

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27 14:00:00

fin : 2027-04-27

Date(s) :

2027-04-27

Avec Candide , Voltaire règle joyeusement leur compte aux despotismes de tous poils et prône un humanisme nourri d’indulgence et de sagesse pragmatique. Une formidable caisse de résonance à la philosophie des Lumières. Rien de plus utile, en ces temps troublés que de redécouvrir le regard d’un philosophe éclairé sur un monde qui commençait tout juste à apparaître dans sa globalité. C’est la lanterne magique, procédé optique en plein essor au XVIIIème siècle, que le Groupe Anamorphose a choisi d’utiliser pour nous raconter ce récit initiatique d’un voyage qui transformera son héros éponyme en un Télémaque d’un genre nouveau.

Spectacle de 1h . Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Candide ou l’Optimisme

L’événement Expression 7 Candide ou l’Optimisme Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole