Expression 7 Drag Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Drag

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Drag n’est ni un spectacle sur les drag-queens, ni une réflexion sur le genre. C’est un spectacle qui milite sur le droit à être soi-même. La figure du drag sert de libérateur. Elle autorise à s’affranchir du besoin d’être aimé et pose ici des questions personnelles et intimes sur la relation aux parents, à ses pairs, au monde dans lequel nous grandissons et, avant-tout, à soi. Yves Kafta dans La Revue du Spectacle écrit Jérôme Batteux, comédien et auteur de Drag dont il est le sujet entend bien commettre un acte de liberté, revendiqué comme un viatique salvateur, en écrivant son nom en lettres de feu.

Spectacle de 1h15. Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Drag

L’événement Expression 7 Drag Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole