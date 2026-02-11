Expression théâtrale pour enfant

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : 165 – 165 – 200 Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Du lundi 13 au vendredi 17 avril PÂLIS Expression théâtrale pour enfant. Au Domaine du Tournefou.

Pour les enfants de 6 ans à 12 ans, animé par des animateurs culturels.

165 € à 200 € la semaine (déjeuners inclus), possibilité de logement sur place.

Tarifs préférentiel existent possible selon vos ressources.

Contact +33 (0)3 25 40 58 37 ou secretariat.tournefou@gmail.com .

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

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English :

L’événement Expression théâtrale pour enfant Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance