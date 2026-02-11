Expression théâtrale pour enfant Aix-Villemaur-Pâlis
Expression théâtrale pour enfant Aix-Villemaur-Pâlis lundi 13 avril 2026.
Expression théâtrale pour enfant
4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : 165 – 165 – 200 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Du lundi 13 au vendredi 17 avril PÂLIS Expression théâtrale pour enfant. Au Domaine du Tournefou.
Pour les enfants de 6 ans à 12 ans, animé par des animateurs culturels.
165 € à 200 € la semaine (déjeuners inclus), possibilité de logement sur place.
Tarifs préférentiel existent possible selon vos ressources.
Contact +33 (0)3 25 40 58 37 ou secretariat.tournefou@gmail.com .
4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Expression théâtrale pour enfant Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Aix-Villemaur-Pâlis
- Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis 4 avril 2026
- Théâtre Le paradoxe de l’endive Aix-Villemaur-Pâlis 4 avril 2026
- Forum santé Aix-Villemaur-Pâlis 11 avril 2026
- Stage de gravure artistique Aix-Villemaur-Pâlis 18 avril 2026
- Balade découverte et visite de la Maison de la Préhistoire Othéenne Aix-Villemaur-Pâlis 25 avril 2026