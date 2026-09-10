Exprime-toi par la Compagnie DSH, Médiathèque Grand M, Toulouse
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Exprime-toi par la Compagnie DSH Samedi 21 novembre, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Samedi 21 novembre – 10h30
À travers l’écriture, les participants sont invités à partager des émotions, des réflexions et des imaginaires dans un cadre bienveillant, accessible et respectueux. La Cie DSH saura vous guider en libérant votre écriture à travers échauffements, lectures inspirantes et propositions.
Atelier en lien avec Vas-y frappe-moi si tu peux, spectacle musical immersif porté par MAÏ DE RIMAS, mêlant hip-hop et performance scénique.
À travers son corps et sa voix, l’artiste explore les violences physiques, psychologiques et leurs impacts sur la santé mentale. Entre douleur et résilience, le spectacle propose une expérience sensible et engagée, ouvrant un espace de réflexion, d’identification et de libération de la parole.
Spectacle programmé le 25 novembre à 20h, au Centre culturel Saint Simon.
En partenariat avec le Centre culturel Saint-Simon, dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes.
Médiathèque Grand M
Durée : 2h – À partir de 15 ans
Sur inscription au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 40 »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
À travers l’écriture, les participants sont invités à partager des émotions, des réflexions et des imaginaires
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