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Ex(S)istere-ode au végétal sauvage, jardin Michel Olagnier, Saint-Étienne

Ex(S)istere-ode au végétal sauvage, jardin Michel Olagnier, Saint-Étienne

Ex(S)istere-ode au végétal sauvage, jardin Michel Olagnier, Saint-Étienne vendredi 5 juin 2026.

Lieu : jardin Michel Olagnier

Adresse : allée Marcel Gonin 42000 Saint-Etienne

Ville : 42021 Saint-Étienne

Département : Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Visite libre et gratuite

Ex(S)istere-ode au végétal sauvage 5 – 7 juin jardin Michel Olagnier Loire

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

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©CBN

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