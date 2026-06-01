Ex(S)istere-ode au végétal sauvage, jardin Michel Olagnier, Saint-Étienne
Ex(S)istere-ode au végétal sauvage, jardin Michel Olagnier, Saint-Étienne vendredi 5 juin 2026.
Ex(S)istere-ode au végétal sauvage 5 – 7 juin jardin Michel Olagnier Loire
Visite libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00
Le Conservatoire Botanique National présente l’exposition Ex(S)istere : Elle met en lumière 14 plantes emblématiques, communes ou rares, à travers un récit qui interroge notre relation au vivant et aux enjeux de préservation de la biodiversité.
jardin Michel Olagnier allée Marcel Gonin 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42021 bergson Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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©CBN
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