Ex(S)istere-ode au végétal sauvage, jardin Michel Olagnier, Saint-Étienne

Ex(S)istere-ode au végétal sauvage 5 – 7 juin jardin Michel Olagnier Loire

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Le Conservatoire Botanique National présente l’exposition Ex(S)istere : Elle met en lumière 14 plantes emblématiques, communes ou rares, à travers un récit qui interroge notre relation au vivant et aux enjeux de préservation de la biodiversité.

jardin Michel Olagnier allée Marcel Gonin 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42021 bergson Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le Conservatoire Botanique National présente l’exposition Ex(S)istere : Elle met en lumière 14 plantes emblématiques, communes ou rares, à travers un récit qui interroge notre relation au vivant et…

©CBN