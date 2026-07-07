Extreme sur Loue Espace Nautiloue Ornans

Informations pratiques

Ornans

Extreme sur Loue

Espace Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 46 – 46 – 75 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Un week-end outdoor, multisports pour tous

L’Extreme sur Loue, organisation du Vélo Club Ornans reviens en 2026 pour sa 28eme édition les 3 et 4 octobre prochains au départ de Nautiloue à Ornans dans la vallée de la loue (Doubs).

L’Extreme sur Loue est un événement sportif, rassemblant les amoureux de VTT et de nature, Loisir ou Compétition, pour tous les âges, de la mini-Xtrem pour les enfants à la compétition Marathon UCI, en passant par nos 8 Nouveaux Parcours labelisé Rando d’Or FFC pour vous balader au cœur de la vallée de la Loue. Elaborées avec des niveaux de difficulté croissants en fonction de la longueur, du dénivelé et de la technicité, pour que chacun, trouve son bonheur sur de magnifiques circuits ouverts à tous et ce en toute sécurité.

Pour les compétiteurs licenciés ou non, les 67km de la course UCI Dames sont au programme, sur un parcours sans temps mort.

Au programme de ce week-end Outdoor une course internationale UCI HORS CLASSE de VTT marathon Homme et Femme, une compétition 67km ouverte à tous (licenciés et non licenciés), 8 nouveaux parcours VTT Rando d’Or FFC, 2 randonnées Gravel, 2 Cyclotouristes Route, la Mini-Xtrem (pour les enfants), 2 marches Nordic nocturne & un Trail nocturne de 12km.

Le tarif comprend de nombreuses prestations collation de départ, ravitaillements, repas d’arrivée, cadeau, plaque de cadre personnalisée (hors trail et marche), lavage et parking vélo, etc…

Inscriptions et Renseignements sur notre site internet www.extreme-sur-loue.com ou directement sur notre plateforme d’inscription https://in.njuko.com/xtremloue-2026?currentPage=select-competition

Le tarif varie en fonction de la période d’inscription et de l’épreuve choisi.

Grille tarifaire disponible sur notre site internet. .

Espace Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 03 24 contact@extreme-sur-loue.com

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English : Extreme sur Loue

L’événement Extreme sur Loue Ornans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON