Informations pratiques

Lapoutroie

Fab-lab Impression 3D

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-12-16 15:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16

Venez découvrir les techniques de modélisation et d’impression de petits objets en 3D. Dès 12 ans.

Lors de ce rendez-vous, les jeunes apprennent à modéliser puis fabriquent des petits objets avec une imprimante 3D, la VR ou encore la découpe créative…

Un moment pour imaginer les projets de demain, la médiathèque vous ouvre les portes de la création numérique et des technologies innovantes.

Venez découvrir cette technique et vous amuser avec nous !

De 12 à 17 ans, sur réservation. 0 .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover how to model and print small 3D objects. Ages 12 and up.

L’événement Fab-lab Impression 3D Lapoutroie a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg