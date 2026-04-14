Fabien Mary Organ Trio, JASS CLUB, Paris
Fabien Mary Organ Trio, JASS CLUB, Paris jeudi 11 juin 2026.
Fabien Mary Organ Trio Jeudi 11 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T21:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale. Avec cette formation à l’instrumentation atypique, il réunit trois musiciens autour d’un répertoire mêlant les grands standards de jazz du *Great American Songbook*, ainsi que des compositions d’artistes comme Lee Morgan, Hank Mobley, Benny Golson… faisant écho au son du fameux label Blue Note. **Fabien Mary** / trompette **Guillaume Naud** / orgue hammond **Stéphane Chandelier** / batterie
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/444-Fabien-Mary-Organ-Trio?session=444 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/445-Fabien-Mary-Organ-Trio?session=445 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale.Avec cette formation à l’instrumentation atypique, il réunit … Jazz
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