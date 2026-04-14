Fabien Mary Organ Trio, JASS CLUB, Paris

Fabien Mary Organ Trio Jeudi 11 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T21:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale. Avec cette formation à l’instrumentation atypique, il réunit trois musiciens autour d’un répertoire mêlant les grands standards de jazz du *Great American Songbook*, ainsi que des compositions d’artistes comme Lee Morgan, Hank Mobley, Benny Golson… faisant écho au son du fameux label Blue Note. **Fabien Mary** / trompette **Guillaume Naud** / orgue hammond **Stéphane Chandelier** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/444-Fabien-Mary-Organ-Trio?session=444 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/445-Fabien-Mary-Organ-Trio?session=445 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale.Avec cette formation à l’instrumentation atypique, il réunit … Jazz