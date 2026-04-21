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Mines Paris – PSL Paris

Mines Paris – PSL Paris

Mines Paris – PSL Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Mines Paris – PSL

Adresse : 60 Bd Saint-Michel, 75272 Paris

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Mines Paris – PSL Paris 11 et 12 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T18:00:00.000+02:00

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Mines Paris – PSL 60 Bd Saint-Michel, 75272 Paris Paris 6e Arrondissement Paris 75006 Paris


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