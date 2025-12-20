FABIEN OLICARD – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle
mercredi 10 juin 2026.
FABIEN OLICARD Début : 2026-06-10 à 21:00. Tarif : – euros.
Découvrez « Une heure de mentalisme avec Fabien Olicard », un spectacle inédit mêlant humour, histoires passionnantes et mentalisme. Fabien présente des numéros jamais dévoilés, créant une expérience interactive et surprenante. Préparez-vous à rire et à être étonné lors de ce moment privilégié avec Fabien Olicard.
COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17