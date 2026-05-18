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Exposition David Poulain Vivant La Sirène La Rochelle

Exposition David Poulain Vivant La Sirène La Rochelle jeudi 21 mai 2026.

Lieu : La Sirène

Adresse : 111 boulevard Émile Delmas

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

La Rochelle

Exposition David Poulain Vivant

La Sirène 111 boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-05-21

Première exposition de David Poulain Vivant . Un regard précis et sensible sur ce moment où scène et public ne font plus qu’un.
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La Sirène 111 boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62  contact@la-sirene.fr

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English :

David Poulain’s first exhibition Vivant . A precise, sensitive look at the moment when stage and audience become one.

L’événement Exposition David Poulain Vivant La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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