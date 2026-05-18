Exposition David Poulain Vivant La Sirène La Rochelle
Exposition David Poulain Vivant La Sirène La Rochelle jeudi 21 mai 2026.
La Rochelle
Exposition David Poulain Vivant
La Sirène 111 boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-05-21
Première exposition de David Poulain Vivant . Un regard précis et sensible sur ce moment où scène et public ne font plus qu’un.
.
La Sirène 111 boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
David Poulain’s first exhibition Vivant . A precise, sensitive look at the moment when stage and audience become one.
L’événement Exposition David Poulain Vivant La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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