Exposition David Poulain Vivant La Sirène La Rochelle

La Rochelle

Exposition David Poulain Vivant

La Sirène 111 boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-05-21

Première exposition de David Poulain Vivant . Un regard précis et sensible sur ce moment où scène et public ne font plus qu’un.

.

La Sirène 111 boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

David Poulain’s first exhibition Vivant . A precise, sensitive look at the moment when stage and audience become one.

L’événement Exposition David Poulain Vivant La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle