Fables Corrosives, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Fables Corrosives Samedi 11 juillet, 13h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Prix libre, prix minimum 15 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Samedi 11 juillet, de 13h à 17h, Cri du cœur organise un atelier d’écriture de fables corrosives.

Ouvert à tout niveau d’écriture.

Prix libre, prix minimum 15 euros.

Inscriptions par mail à charlotte.toublanc@gmail.com ou sur le instagram @criduc0eur.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/832853749404665/ »}] [{« link »: « mailto:charlotte.toublanc@gmail.com »}]

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