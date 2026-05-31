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Webinaire « Personnes LGBT+ et santé sexuelle », Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine

Webinaire « Personnes LGBT+ et santé sexuelle », Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine

Webinaire « Personnes LGBT+ et santé sexuelle », Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine mardi 23 juin 2026.

Lieu : Siège de la Région

Adresse : 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Ville : 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Département : Seine-Saint-Denis

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : Sur inscription lien TEAMS

Webinaire « Personnes LGBT+ et santé sexuelle » Mardi 23 juin, 13h00 Siège de la Région Seine-Saint-Denis

Sur inscription lien TEAMS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T14:00:00+02:00

Siège de la Région 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Webinaire à destination des professionnels de santé

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