FABLES OF FAUBUS – Paul Reas, Les Ateliers de l’Image, Marseille

Informations pratiques

FABLES OF FAUBUS – Paul Reas 30 octobre 2026 – 30 janvier 2027 Les Ateliers de l’Image Bouches-du-Rhône

Entrée : 3 € (depuis juillet 2024). Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiant·es, adhérent·es CPM, personnes en situation de handicap, demandeur·euses d’emploi, bénéficiaires RSA/AAH/ASPA, cartes de presse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-30T14:00:00+01:00 – 2027-01-30T19:00:00+01:00

Paul Reas fait partie des photographes qui ont révélé la classe ouvrière et montré le déclin industriel du Royaume-Uni.

Fables of Faubus aborde l’oeuvre de ce photographe documentaire britannique qui s’étend sur trente années (1982-2012).

L’exposition est composée en six chapitres :

Industry, Penrhys Estate, Valleys, I Can Help, Flogging a Dead Horse et From a Distance

Sa photographie, loin d’être purement documentaire, est un art politique : un regard sans illusion, mais pas sans espoir, sur les récits que la société se construit pour oublier ceux qu’elle laisse derrière.

Ces différentes séries sont compilées dans le livre Fables of Faubus, publié chez Gost Books. Le livre sera proposé à la vente pendant l’exposition.

Les Ateliers de l’Image 74 Rue de la joliette, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491904676 https://www.centrephotomarseille.fr Métro Ligne 2 : Station Joliette (Sortie rue de la république). Tram 2 et 3 / Bus 55 et 82 : Arrêt République-Dames.

Paul Reas fait partie des photographes qui ont révélé la classe ouvrière et montré le déclin industriel du Royaume-Uni.

© Paul Reas