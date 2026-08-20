Fables ! par la compagnie Bajo El Mar, Médiathèque Rangueil, Toulouse
samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Fables ! par la compagnie Bajo El Mar Samedi 12 décembre, 15h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:15:00+01:00
Fin : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:15:00+01:00
Samedi 12 décembre – 15h30
Relecture des tableaux poétiques de Jean de La Fontaine, Fables ! met à l’honneur deux disciplines phares du hip-hop : la danse et le rap.
En partenariat avec la Maison de quartier Rangueil.
Médiathèque Rangueil
Durée : 45 min – À partir de 7 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
Relecture des tableaux poétiques de Jean de La Fontaine
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 21 août 2026
- Siestes musicales, Médiathèque Grand M, Toulouse 21 août 2026
- Visite guidée « L’orientalisme », Musée des Augustins, Toulouse 21 août 2026
- RAYMOND DANSE JARDIN RAYMOND VI Toulouse 21 août 2026
- HIL TONE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 21 août 2026