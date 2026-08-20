Fables ! par la compagnie Bajo El Mar, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Fables ! par la compagnie Bajo El Mar Samedi 12 décembre, 15h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:15:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:15:00+01:00

Samedi 12 décembre – 15h30

Relecture des tableaux poétiques de Jean de La Fontaine, Fables ! met à l’honneur deux disciplines phares du hip-hop : la danse et le rap.

En partenariat avec la Maison de quartier Rangueil.

Médiathèque Rangueil

Durée : 45 min – À partir de 7 ans

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]

Relecture des tableaux poétiques de Jean de La Fontaine