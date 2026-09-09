FABoum (Saison) Méditerranée, Bien Public, Bordeaux, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · Bien Public, Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
FABoum (Saison) Méditerranée 3 et 4 octobre Bien Public, Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-04T00:00:00+02:00 – 2026-10-04T06:00:00+02:00
Concerts et DJ Sets : Tarab / Cristina Monet / Kurolo / Club Bordeaux Open Air
Entre concert live et DJ sets, venez faire la fête lors de la FABoum (Saison) Méditerranée au Bien Public ! Les quatre musicien·nes de TARAB proposent un tableau vivant de la musique arabe, entre tradition et modernité, où chaque interprète exprime sa singularité. CRISTINA MONET, véritable passeur de musiques fait dialoguer les rythmes du Maghreb, des Balkans et du Moyen-Orient dans un DJ set pensé comme un moment de partage, de curiosité et de fête. KUROLO enflamme ensuite le dancefloor avec son arabic house avant un final club signé BORDEAUX OPEN AIR.
Déroulé de la soirée :
- 20h : Tarab (live)
- 21h : Cristina Monet (DJ set)
- 22h30 : Kurulo (set arabic house)
- Minuit : Club Bordeaux Open Air (payant, sur réservation)
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dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeau Métropole
Bien Public, Bordeaux Bien Public Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/faboum-saison-mediterranee/ »}]
Concerts et DJ Sets : Tarab / Cristina Monet / Kurolo / Club Bordeaux Open Air
©Bien Public
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