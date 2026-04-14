Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fabrication de chandelle, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Fabrication de chandelle, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Fabrication de chandelle, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Robert Dubois-Corneau

Adresse : 16 rue du Réveillon, 91800 Brunoy, France

Ville : 91800 Brunoy

Département : Essonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Fabrication de chandelle Samedi 23 mai, 18h30 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Dans une soirée dédiée à la nuit et à l’éclairage, un atelier de fabrication d’une chandelle en cire d’abeille selon un procédé ancien.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon, 91800 Brunoy, France Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 0160463360 https://www.brunoy.fr/vos-demarches-services/vie-culturelle-et-animations/musee/ Collections du XVIIIe siècle autour du château et des Eaux de Brunoy, de Jean Pâris de Monmartel et du comte de Provence. Collections en rapport avec François-Jospeh Talma, comédien favori de Napoléon Ier. Peintures du XIXe siècle. Sculpture animalière du XXe siècle.
Atelier fabrication de chandelle

©Adobestock

À voir aussi à Brunoy (Essonne)