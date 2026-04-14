Fabrication de chandelle, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Fabrication de chandelle Samedi 23 mai, 18h30 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Dans une soirée dédiée à la nuit et à l’éclairage, un atelier de fabrication d’une chandelle en cire d’abeille selon un procédé ancien.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon, 91800 Brunoy, France Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 0160463360 https://www.brunoy.fr/vos-demarches-services/vie-culturelle-et-animations/musee/ Collections du XVIIIe siècle autour du château et des Eaux de Brunoy, de Jean Pâris de Monmartel et du comte de Provence. Collections en rapport avec François-Jospeh Talma, comédien favori de Napoléon Ier. Peintures du XIXe siècle. Sculpture animalière du XXe siècle.

Atelier fabrication de chandelle

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