Visites des collections permanentes et de l’exposition Achille Varin, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Visites des collections permanentes et de l’exposition Achille Varin Samedi 23 mai, 21h45 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite guidée d’environ 30 min dans les collections permanentes du musée ou dans l’exposition consacrée au peintre Achille Varin.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon, 91800 Brunoy, France Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 0160463360 https://www.brunoy.fr/vos-demarches-services/vie-culturelle-et-animations/musee/ Collections du XVIIIe siècle autour du château et des Eaux de Brunoy, de Jean Pâris de Monmartel et du comte de Provence. Collections en rapport avec François-Jospeh Talma, comédien favori de Napoléon Ier. Peintures du XIXe siècle. Sculpture animalière du XXe siècle.

Visite flash des collections permanentes et de l’exposition Achille Varin

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