Les fables de la Fontaine, théâtre d’ombres, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Les fables de la Fontaine, théâtre d’ombres Samedi 23 mai, 21h45 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Une fois le soleil couché, un spectacle d’ombres sur les fables de La Fontaine pour éclairer la nuit en douceur et méditer les leçons de morale. Proposé par Le théâtre des Ombres.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon, 91800 Brunoy, France Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 0160463360 https://www.brunoy.fr/vos-demarches-services/vie-culturelle-et-animations/musee/ Collections du XVIIIe siècle autour du château et des Eaux de Brunoy, de Jean Pâris de Monmartel et du comte de Provence. Collections en rapport avec François-Jospeh Talma, comédien favori de Napoléon Ier. Peintures du XIXe siècle. Sculpture animalière du XXe siècle.

Théâtre d’ombres autour des Fables de la Fontaine

©Le Théâtre des Ombres