Fabrication de crème avec l’écrémeuse traditionnelle et fabrication du beurre à la main., Maison Marot, Sénaillac-Latronquière

Informations pratiques

Fabrication de crème avec l’écrémeuse traditionnelle et fabrication du beurre à la main. Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h00 Maison Marot Lot

Tarif : 3€. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le matin, assistez à la mise en marche d’une écrémeuse traditionnelle à main et découvrez les différentes étapes de fabrication de la crème.

L’après-midi, participez à la fabrication du beurre à la main, à partir de la crème préparée la veille.

Chaque participant repartira avec un petit pot de crème ou de beurre.

Maison Marot 2235 route de Pratoucy, 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie 06 56 88 90 82 La maison Marot est une maison rurale de 1738. Cette maison, appelée maison bloc (habitat humain et animal dans le même bâtiment), a gardé les caractéristiques de « l’ostal », pièce de vie avec souillarde et « cantou » et organisation identique depuis le XIXe siècle.

La maison Marot a été considérée comme un bâtiment remarquable par les services compétents du Département (Pays d’Art et d’Histoire, ABF, ethnologue du département), elle a été retenue par la mission Bern en décembre 2019 et a bénéficié d’un financement permettant la sauvegarde du bâtiment. Le clos-couvert à pu commencer et en 2020 et la maison a été réouverte en 2021. Certains travaux se sont poursuivis et cette année, la souillarde et le cantou ont été réaménagés. Parking prévu pour les voitures-moto-vélo.

Le matin nous mettons en marche l’écrémeuse traditionnelle à main et nous faisons de la crème.

Gabrielle Pradalès©