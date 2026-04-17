La maison Marot ? C’est la crème de la crème ! à Sénaillac-Latronquière Pratoucy Sénaillac-Latronquière
La maison Marot ? C’est la crème de la crème ! à Sénaillac-Latronquière Pratoucy Sénaillac-Latronquière dimanche 20 septembre 2026.
Sénaillac-Latronquière
La maison Marot ? C’est la crème de la crème ! à Sénaillac-Latronquière
Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante
La Maison Marot est une métairie de 1738 épargnée de toute transformation importante. Elle constitue, à ce jour, un précieux témoignage de l'histoire et de l'architecture rurale quercynoise.
Venez découvrir les gestes anciens !
.
Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 51 38 15 94 visagesdesegala@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Maison Marot is a 1738 farmhouse that has been spared any major transformation
L’événement La maison Marot ? C’est la crème de la crème ! à Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac
À voir aussi à Sénaillac-Latronquière (Lot)
- Circuit du Lac du Tolerme Cyclo Sénaillac-Latronquière Lot 1 mai 2026
- Régionale d’élevage de chiens au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 2 mai 2026
- Festival de Rock Tattoo au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 8 mai 2026
- Atelier-découverte La petite faune des mares et zones humides au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 24 mai 2026
- Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo, Hip Hip Hip Festival ! Sénaillac-Latronquière 27 juin 2026