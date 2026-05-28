Maison Marot Pommes du Ségala à Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière
Maison Marot Pommes du Ségala à Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière samedi 17 octobre 2026.
Sénaillac-Latronquière
Maison Marot Pommes du Ségala à Sénaillac-Latronquière
maison Marot, Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La maison Marot est un exemple exceptionnellement bien conservé de construction paysanne du début du XVIIIe siècle, arrivée jusqu’à nous sans bouleversements majeurs
La maison Marot est un exemple exceptionnellement bien conservé de construction paysanne du début du XVIIIe siècle, arrivée jusqu’à nous sans bouleversements majeurs. Elle est aussi un témoignage vivant du mode de vie des habitants du Haut Ségala grâce à tous les objets qui s'y sont accumulés et qui ont été conservés.
Venez découvrir la culture et l'utilisation de la pomme sans oublié de la goûter !
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maison Marot, Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 21 99 51 92 visagesdesegala@gmail.com
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English :
The Marot house is an exceptionally well-preserved example of early 18th-century peasant construction, which has come down to us without major upheaval
L’événement Maison Marot Pommes du Ségala à Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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