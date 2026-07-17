Visite commentée de la Maison Marot, Maison Marot, Sénaillac-Latronquière

Informations pratiques

Visite commentée de la Maison Marot Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison Marot Lot

Tarif adulte : 4€. Tarif jeune (12 à 18ans) : 2€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez, en petits groupes et accompagnés d’un guide, l’Oustal où vécut la famille Marot pendant un siècle.

Entourés d’objets du quotidien d’un autre temps, tentez d’en deviner la fonction et laissez-vous imprégner par l’atmosphère particulière du lieu, entre le cantou et la souillarde.

Maison Marot 2235 route de Pratoucy, 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie 06 56 88 90 82 La maison Marot est une maison rurale de 1738. Cette maison, appelée maison bloc (habitat humain et animal dans le même bâtiment), a gardé les caractéristiques de « l’ostal », pièce de vie avec souillarde et « cantou » et organisation identique depuis le XIXe siècle.

La maison Marot a été considérée comme un bâtiment remarquable par les services compétents du Département (Pays d’Art et d’Histoire, ABF, ethnologue du département), elle a été retenue par la mission Bern en décembre 2019 et a bénéficié d’un financement permettant la sauvegarde du bâtiment. Le clos-couvert à pu commencer et en 2020 et la maison a été réouverte en 2021. Certains travaux se sont poursuivis et cette année, la souillarde et le cantou ont été réaménagés. Parking prévu pour les voitures-moto-vélo.

Visitez par petits groupes et avec un guide l’Oustal où vécut la famille Marot pendant un siècle.

©Gabrielle Pradalès