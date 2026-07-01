Fabrication de jeux et jouets en bois Saint-Goazec
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Goazec
Informations pratiques
Saint-Goazec
Fabrication de jeux et jouets en bois
Salle du Raker Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Jeudi 16 juillet 9h30 à 16h30
Fabrication de jeux et jouets en bois
Journée d’initiation au travail du bois avec le passage du permis bois , la prise en main des différents outils par la création de jeux et jouets en bois. Cette journée est accessible à tous, enfants à partir de 8 ans, avec ou sans adulte, familles et personnes seules. Vous pouvez apporter votre pique-nique pour manger sur place le midi.
Salle du Raker, à Saint-Goazec.
Tout public, à partir de 8 ans Sur Inscription Prix libre .
Salle du Raker Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
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English :
L’événement Fabrication de jeux et jouets en bois Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-07-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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