Informations pratiques

Saint-Goazec

Fabrication de jeux et jouets en bois

Salle du Raker Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Jeudi 16 juillet 9h30 à 16h30

Fabrication de jeux et jouets en bois

Journée d’initiation au travail du bois avec le passage du permis bois , la prise en main des différents outils par la création de jeux et jouets en bois. Cette journée est accessible à tous, enfants à partir de 8 ans, avec ou sans adulte, familles et personnes seules. Vous pouvez apporter votre pique-nique pour manger sur place le midi.

Salle du Raker, à Saint-Goazec.

Tout public, à partir de 8 ans Sur Inscription Prix libre .

Salle du Raker Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Fabrication de jeux et jouets en bois Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-07-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou