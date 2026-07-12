Concert du quintette clarinette et cordes Saint-Goazec

Informations pratiques

Saint-Goazec

Concert du quintette clarinette et cordes

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Concert du quintette clarinette et cordes

Le nouveau Quintette 100% féminin de l’Orchestre National de Bretagne propose un voyage musical pour clarinette et cordes allant de la fin du Classicisme à l’apogée du Romantisme.

Le Quintette pour clarinette et cordes en la majeur, K.581 de Mozart est une véritable déclaration d’amour du compositeur à la clarinette dont les tonalités chaudes et expressives permettent d’entrevoir tout le potentiel soliste de cet instrument encore relativement jeune pour l’époque. Avec son Quintette pour clarinette et cordes en si mineur, op.115, Brahms marche sur les traces de Mozart en s’inscrivant dans la tradition tout en restant fidèle à lui-même. Couleurs harmoniques douces-amères, contrepoint subtil, véhémence Romantique et retenue… Brahms explore ici une large palette d’émotions.

Pièce maîtresse de ce programme et trait d’union entre les styles, Emilie Mayer est une compositrice majeure de l’ère Romantique. Femme libre, ayant choisi de vivre seule avec et pour la musique dans une époque qui y est peu propice, elle a développé une œuvre puissante, petit bijou d’expressivité et de maîtrise du langage mélodique. Pour ce programme, l’ONB a passé commande au compositeur Pierre Chépélov d’un arrangement de sa pièce Notturno pour violon et piano, op.48, l’inscrivant ainsi, elle aussi, dans la tradition des quintettes.

L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.

L E S E S T I V A L E S

Concerts dans les jardins du Domaine départemental de Trévarez

Cet été, les jardins du Domaine départemental de Trévarez troquent leur costume de jardins remarquables pour devenir de véritables scènes à ciel ouvert !

Jazz vibrant, musiques classiques, rythmes venus d’ailleurs… viens découvrir, voyager, danser au coeur de nos jardins. .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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L’événement Concert du quintette clarinette et cordes Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-03-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou