La visite botanique | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec
La visite botanique | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Goazec
La visite botanique | Les dimanches Hortensias
Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 14:30:00
Date(s) :
2026-07-26
La Nouvelle Vague des hortensias
Le genre Hydrangea s’est complètement réinventé depuis les années 1980, à travers plusieurs révolutions horticoles fleurs en grappes, marques déposées, séries, fleurs coupées…
Nouvelles formes, nouvelles couleurs et nouveaux usages. Comment les hydrangéas sont-ils passés de la fleur des jardins de grand-mère à l’un des fleurons de l’horticulture moderne ? Pour le savoir, suivez Pascal, notre botaniste, au coeur de la collection.
Par Pascal Vieu, gestionnaire des collections végétales pour Domaines et Musées Départementaux du Finistère.
Public Adulte
Type Visite accompagnée
Niveau Adultes
Dimanche 26 juillet à 11h30 et 14h30
Durée 1h
Prix Tarif d’entrée + 2€
Réservation en ligne vivement conseillée lien à venir
reservation.trevarez@cdp29.fr
02 98 26 82 79 .
Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne
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English :
L’événement La visite botanique | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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