La visite botanique | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec dimanche 26 juillet 2026.

Saint-Goazec

La visite botanique | Les dimanches Hortensias

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26 14:30:00

Date(s) :

2026-07-26

La Nouvelle Vague des hortensias

Le genre Hydrangea s’est complètement réinventé depuis les années 1980, à travers plusieurs révolutions horticoles fleurs en grappes, marques déposées, séries, fleurs coupées…

Nouvelles formes, nouvelles couleurs et nouveaux usages. Comment les hydrangéas sont-ils passés de la fleur des jardins de grand-mère à l’un des fleurons de l’horticulture moderne ? Pour le savoir, suivez Pascal, notre botaniste, au coeur de la collection.

Par Pascal Vieu, gestionnaire des collections végétales pour Domaines et Musées Départementaux du Finistère.

Public Adulte

Type Visite accompagnée

Niveau Adultes

Dimanche 26 juillet à 11h30 et 14h30

Durée 1h

Prix Tarif d’entrée + 2€‎

Réservation en ligne vivement conseillée lien à venir‎

reservation.trevarez@cdp29.fr

02 98 26 82 79 .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement La visite botanique | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou