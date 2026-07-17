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Fabrication de papier (à partir de 8 ans), Espace JOB, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse

Fabrication de papier (à partir de 8 ans), Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace JOB
Adresse
105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Limité à 10 personnes. Réservation conseillée.

Fabrication de papier (à partir de 8 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Espace JOB Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 10 personnes. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier de fabrication de papier à partir de matériaux récupérés, destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux familles.
Réservation conseillée, mais non obligatoire.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
Atelier pour enfant (à partir de 8 ans) et familles de fabrication de papier à partir de matériel récupéré.

©EM

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