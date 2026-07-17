Fabrication de papier (à partir de 8 ans), Espace JOB, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse
Informations pratiques
Fabrication de papier (à partir de 8 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Espace JOB Haute-Garonne
Gratuit. Limité à 10 personnes. Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Atelier de fabrication de papier à partir de matériaux récupérés, destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux familles.
Réservation conseillée, mais non obligatoire.
Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
Atelier pour enfant (à partir de 8 ans) et familles de fabrication de papier à partir de matériel récupéré.
©EM
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