Fabrication de papier (à partir de 8 ans), Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

Fabrication de papier (à partir de 8 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Espace JOB Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 10 personnes. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier de fabrication de papier à partir de matériaux récupérés, destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux familles.

Réservation conseillée, mais non obligatoire.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.

Atelier pour enfant (à partir de 8 ans) et familles de fabrication de papier à partir de matériel récupéré.

©EM