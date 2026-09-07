Fabrication Papier recyclé, Centre Culturel La Marchoise, Gençay
samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
Fabrication Papier recyclé Samedi 12 septembre, 14h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Avec la Bibliothèque de Gençay nous vous proposons un atelier de fabrication de papier recyclé.
L’occasion aussi de découvrir l’imprimerie Gutenberg avec une mini presse fabriquée en 3D.
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cc-lamarchoise.com »}]
Fabrication de papier et impression avec la presse de Gutenberg apier presse
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