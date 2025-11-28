FABRICE EBOUE – LE DOME MARSEILLE Marseille

SPARTIATES DE MARSEILLE / BORDEAUX Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

SPARTIATES DE MARSEILLE / BORDEAUX PALAIS OMNISPORTS MARSEILLE GRAND EST SYNERGLACE LIGUE MAGNUS SAISON 2025/2026Les dates et horaires indiqués sur les billets ne sont pas définitifs, les informations sont susceptibles de modifications de la part de la LNH, il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informée des éventuels changements de date et/ou d’horaire concernant la rencontre.

PALAIS OMNISPORTS MARSEILLE GRAND EST 12 BD FERNAND BONNEFOY 13010 Marseille 13