Marseille, Berlin : littératures arabes en circulations, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille
Marseille, Berlin : littératures arabes en circulations, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille vendredi 12 juin 2026.
Marseille, Berlin : littératures arabes en circulations Vendredi 12 juin, 18h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00
Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines
Soirée inaugurale
Table ronde et lectures bilingues, avec Mohammed Rabie (Khan Al Janub ), Souhaib Ayoub (auteur, résidence DAAD), Richard Jacquemond (traducteur, co-fondateur de la BaaM), Youssef Elqedra (poète, résident à Marseille)
Modération : Chirine El Messiri (Agence Karkadé)
En partenariat avec la BaaM – Bibliothèque arabe associée de Marseille.
Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines
© Agence Karkadé / Sama Beydoun
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