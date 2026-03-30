Fabrice Eboué Le Forum Centre des Expositions du Man Le Mans

Fabrice Eboué

Le Forum Centre des Expositions du Man 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 46 – 46 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Fabrice Eboué au Forum !

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient en 2026 avec son nouveau spectacle SolitudeS ! .

Le Forum Centre des Expositions du Man 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Fabrice Eboué at the Forum!

L’événement Fabrice Eboué Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Le Mans