Fabrice Eboué Le Forum Centre des Expositions du Man Le Mans
Fabrice Eboué Le Forum Centre des Expositions du Man Le Mans samedi 5 décembre 2026.
Fabrice Eboué
Le Forum Centre des Expositions du Man 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 46 – 46 – 52 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Fabrice Eboué au Forum !
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient en 2026 avec son nouveau spectacle SolitudeS ! .
Le Forum Centre des Expositions du Man 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Fabrice Eboué at the Forum!
L’événement Fabrice Eboué Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Le Mans
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