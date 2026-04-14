Fabrice Gregorutti, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy, Versailles

Fabrice Gregorutti Mardi 19 mai, 18h30 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Yvelines

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:30:00+02:00

Fabrice Gregorutti donnera une master-classe auprès des élèves en flûte du Conservatoire de Versailles Grand Parc.

Les auditeurs libres sont bienvenus pour écouter ce moment de partage.

Fabrice Gregorutti mène, depuis plus de trente ans, une activité artistique multiple à travers la pédagogie musicale, l’organisation de concerts, la direction d’orchestre et la composition.

De 2000 à 2021, il est inspecteur de la musique auprès de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, après avoir été, de 1996 à 1999, directeur du conservatoire de Caen et directeur artistique du festival « Aspects des musiques d’aujourd’hui ».

Fabrice Gregorutti étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris de 1981 à 1985, (classe d’analyse musicale de Jacques Castérède – Premier Prix 1984), et se perfectionne en direction d’orchestre au Conservatoire de Moscou auprès de Léonid Nikolaev.

De 2010 à 2020, Il est régulièrement invité à Kiev pour diriger l’Orchestre National d’Ukraine. Il a dirigé de 2003 à 2010 le Chœur et l’orchestre de La Trinité de Paris avec lequel il a donné en concert les grands oratorios du répertoire (Requiem de Mozart, Requiem de Fauré, Passion selon Saint-Jean de JS Bach, Gloria de Poulenc…).

En 2007, il crée ArtenetrA, festival de musique classique dans l’abbaye royale de Celles-sur-Belle.

Fabrice Gregorutti nourrit son activité de création par la lecture de textes sacrés. Son catalogue comporte une trentaine de partitions, parmi lesquelles figurent quatre quatuors à cordes, deux trios à cordes, un quintette pour clarinette, trio à cordes et piano, Et Verbum Caro pour chœur, récitant et ensemble instrumental (2005), Luceat concerto pour violoncelle et orchestre (2009), Et Exspecto symphonie pour grand orchestre (2012), Magnificat pour hautbois solo, soprano solo, chœur et orchestre (2013), Jusques à quand la terre saignera-t-elle? pour récitant, chœur et orchestre (2018), Uccelli della luna pour flûte et trio à cordes (2019), Et Lux Perpetua pour chœur et orgue (2024). Sa cantate Pax et in Terra Pax pour chœur, orchestre, mezzo-soprano solo et récitant a été créée en juillet 2025 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris par la Maîtrise Notre-Dame et l’Orchestre National d’Ukraine. Fabrice Gregorutti compose actuellement un cycle de mélodies sur des poèmes de Victor Hugo et prépare l’écriture d’un 5e quatuor à cordes en mémoire de Vladimir Mendelssohn.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Master-classe