Conférence par Sylvain Audinovski : Rendre la magie de la musique accessible, Académie des sciences morales des lettres et des arts, Versailles

Conférence par Sylvain Audinovski : Rendre la magie de la musique accessible Mardi 19 mai, 18h30 Académie des sciences morales des lettres et des arts Yvelines

Réservation obligatoire (lien billeweb sur demande) – Droit d’entrée 10 € sauf abonnés – Gratuit pour les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

L’art de la musique selon l’approche du chef d’orchestre Sylvain Audinovski

Chef d’orchestre, pédagogue et fondateur de l’orchestre ODINO, Sylvain Audinovski propose une conférence qui transforme notre manière d’aborder la musique classique. Plutôt qu’un simple récit historique, il invite le public à entrer dans l’expérience même de l’écoute : comprendre comment les sons s’organisent, comment ils créent tension, mouvement et émotion, et pourquoi certaines œuvres continuent de nous toucher profondément.

Fort de son expérience de chef d’orchestre et d’une connaissance intime du répertoire, Sylvain Audinovski possède un talent pédagogique rare : celui de rendre perceptible ce qui, dans la musique, demeure souvent invisible. Par l’écoute attentive des timbres, des rythmes et des harmonies, il révèle les mécanismes subtils qui relient les grandes œuvres entre elles et fait apparaître les continuités qui traversent les siècles.

Parisien né à Montmartre, Sylvain Audinovski prend ses premiers cours de violon à l’âge de 9 ans, mais ce n’est qu’à 18 ans qu’il a son premier flash : il décide avec treize « copains » du lycée Condorcet de créer un petit orchestre. Aucun d’eux ne voulant diriger, Sylvain prend alors un crayon à papier en guise de baguette de fortune, et orchestre ses premiers morceaux. Il devient triple lauréat du CNSMDP, assistant de Yutaka Sado et lauréat du Concours International de Direction de Zagreb, puis il fonde ODINO pour porter sa vision de « l’orchestre ouvert ».

Académie des sciences morales des lettres et des arts 3 bis, rue Richaud – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « academiedeversailles78@gmail.com »}]

Raffinement, élégance, générosité, passion, folie et excellence du très haut de gamme classique sont toujours à l’esprit des créations de cet artiste qui ouvre l’orchestre hors des contextes habituels