Jeudi musical : Selva morale de Claudio Monteverdi, Chapelle royale, Versailles

Jeudi musical : Selva morale de Claudio Monteverdi Jeudi 7 mai, 17h30 Chapelle royale Yvelines

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00

À la Chapelle royale du château de Versailles, les Jeudis musicaux invitent le public à découvrir, en accès libre, le travail du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV et des étudiants organistes du CNSMD de Paris (professeurs : Thomas Ospital et Maude Gratton), accompagnés d’étudiants de conservatoires partenaires.

Selva morale de Claudio Monteverdi

Emiliano Gonzalez Toro, direction musicale

Mathilde Etienne, direction artistique

Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

William Fielding (CNSMDP), grand orgue

Programme :

Beatus vir primo SV 268

Iste Confessor secondo SV 279

Sanctorum meritis secondo SV 278

Laudate dominum secondo SV 273

Salve Regina terzo SV 285

Dixit Dominus primo SV 263

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cmbv.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.fr »}] La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.

Le Centre de musique baroque de Versailles vous invite à la nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV à la Chapelle royale de Versailles. concert musique baroque

© Morgane Vie