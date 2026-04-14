Jeudi musical : Selva morale de Claudio Monteverdi, Chapelle royale, Versailles
Jeudi musical : Selva morale de Claudio Monteverdi, Chapelle royale, Versailles jeudi 7 mai 2026.
Jeudi musical : Selva morale de Claudio Monteverdi Jeudi 7 mai, 17h30 Chapelle royale Yvelines
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00
À la Chapelle royale du château de Versailles, les Jeudis musicaux invitent le public à découvrir, en accès libre, le travail du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV et des étudiants organistes du CNSMD de Paris (professeurs : Thomas Ospital et Maude Gratton), accompagnés d’étudiants de conservatoires partenaires.
Selva morale de Claudio Monteverdi
Emiliano Gonzalez Toro, direction musicale
Mathilde Etienne, direction artistique
Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles
William Fielding (CNSMDP), grand orgue
Programme :
Beatus vir primo SV 268
Iste Confessor secondo SV 279
Sanctorum meritis secondo SV 278
Laudate dominum secondo SV 273
Salve Regina terzo SV 285
Dixit Dominus primo SV 263
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cmbv.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.fr »}] La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.
Le Centre de musique baroque de Versailles vous invite à la nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV à la Chapelle royale de Versailles. concert musique baroque
© Morgane Vie
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