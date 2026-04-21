Jardins des Lumières, 1750-1800 Grand Trianon, domaine de Trianon Versailles

Versailles

Jardins des Lumières, 1750-1800

Grand Trianon, domaine de Trianon Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-05

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-05

Plongez au cœur des jardins rêvés du XVIIIe siècle avec Jardins des Lumières. Au Grand Trianon, œuvres d’art, paysages poétiques et art de vivre se répondent pour une visite inspirante, à prolonger dans les jardins de Versailles.

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Grand Trianon, domaine de Trianon Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00

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English : Gardens of the Enlightenment, 1750-1800

Immerse yourself in the dream gardens of the 18th century with Jardins des Lumières. At the Grand Trianon, works of art, poetic landscapes and the art of living come together for an inspiring visit, to be continued in the gardens of Versailles.

L’événement Jardins des Lumières, 1750-1800 Versailles a été mis à jour le 2026-04-21 par Choose Paris Region