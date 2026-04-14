Sept Lieux : Bisou Bisou w/ Philippe Cost, Sept Lieux, Versailles
Sept Lieux : Bisou Bisou w/ Philippe Cost, Sept Lieux, Versailles vendredi 24 avril 2026.
Sept Lieux : Bisou Bisou w/ Philippe Cost Vendredi 24 avril, 22h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T22:00:00+02:00 – 2026-04-25T02:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00 – 2026-04-25T02:00:00+02:00
Une ambiance chic et légère, des refrains qu’on connaît tous par cœur, des verres qui s’entrechoquent et des sourires à n’en plus finir.
Aux platines, Philippe Coste, maître du groove Frenchy, vous fera voyager entre sonorités électro, pop et classiques made in France.
Un seul mot d’ordre : danser, chanter et s’embrasser (façon Bisou Bisou, évidemment)
Philippe Coste : 22:00 – 02h
Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food : Chez Ernest – Frappe – Meridio & Monello ( 19h-22h15)
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2018625342389063/ »}]
Vendredi 24 avril, on célèbre l’art de la fête à la française
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