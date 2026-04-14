Les rendez-vous de l’emploi, Hôtel de ville de Versailles, Versailles

Les rendez-vous de l’emploi Mercredi 15 avril, 14h00 Hôtel de ville de Versailles Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

Au programme de cette 6e édition : des rencontres directes entre candidats et recruteurs. Un format qui a fait ses preuves : l’édition 2025 a permis plus de 100 embauches.

30 recruteurs de renom présents dont plusieurs participent pour la première fois : Hôtel Dolce Versailles, Groupe SSP cour des saveurs, Société générale, Maxi Zoo, InterAide, Atia, Maxi Zoo …et bien sûr des fidèles, Château de Versailles spectacles, Leroy Merlin, McDonald’s, Les Sept Lieux, Manpower, Huttopia, Hôtel des Lumières, SNCF, Château de Versailles, Complétude…

Hôtel de ville de Versailles 4 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/rdv-de-lemploi-des-jeunes1 »}]

La Ville de Versailles organise la 6e édition du Job dating spécial jeunes, en partenariat avec France Travail, la Mission Locale de Versailles et la Ville du Chesnay-Rocquencourt