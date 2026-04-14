Sept Lieux : 7Club w/ WILLAXXX, Sept Lieux, Versailles
Sept Lieux : 7Club w/ WILLAXXX, Sept Lieux, Versailles vendredi 1 mai 2026.
Sept Lieux : 7Club w/ WILLAXXX Vendredi 1 mai, 22h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T22:00:00+02:00 – 2026-05-02T02:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T22:00:00+02:00 – 2026-05-02T02:00:00+02:00
Toujours la même vibe, la même énergie… mais dans une ambiance encore plus cosy, au chaud.
Willaxxx : 22:00 – 02h
Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food : Chez Ernest – Frappe – Meridio & Monello ( 19h-22h15)
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1514174097377493/ »}]
Le 7L Club passe en mode indoor pour l’hiver
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