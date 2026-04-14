Cuba Libre#15 Live music w/ Mixtura & King P, Sept Lieux, Versailles
Cuba Libre#15 Live music w/ Mixtura & King P, Sept Lieux, Versailles samedi 25 avril 2026.
Cuba Libre#15 Live music w/ Mixtura & King P Samedi 25 avril, 20h30 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T02:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T02:00:00+02:00
La soirée la plus caliente du coin est de retour pour votre plus grand plaisir !
Et pas besoin d’avoir fait 5 ans de salsa pour kiffer !
Live music, DJ set, et une ambiance muy caliente
Live music w/ Mixtura
DJ set – King P
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food ( 19h-22h15)
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/26703998905891038/ »}]
Samedi 25 avril, une seule mission : faire monter la température !
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- Soirée Salsa Bachata Kizomba, Sept Lieux, Versailles 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, UVSQ_Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles 1 mai 2026
- Sept Lieux : 7Club w/ WILLAXXX, Sept Lieux, Versailles 2 mai 2026
- Stand de sensibilisation au vélo, Versailles, Versailles 7 mai 2026
- Jeudi musical : Selva morale de Claudio Monteverdi, Chapelle royale, Versailles 7 mai 2026