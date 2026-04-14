Cuba Libre#15 Live music w/ Mixtura & King P, Sept Lieux, Versailles

Cuba Libre#15 Live music w/ Mixtura & King P Samedi 25 avril, 20h30 Sept Lieux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T02:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T02:00:00+02:00

La soirée la plus caliente du coin est de retour pour votre plus grand plaisir !

Et pas besoin d’avoir fait 5 ans de salsa pour kiffer !

Live music, DJ set, et une ambiance muy caliente

Live music w/ Mixtura

DJ set – King P

Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !

Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food ( 19h-22h15)

Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/26703998905891038/ »}]

Samedi 25 avril, une seule mission : faire monter la température !