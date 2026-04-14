Stand de sensibilisation au vélo, Versailles, Versailles
Stand de sensibilisation au vélo, Versailles, Versailles jeudi 7 mai 2026.
Stand de sensibilisation au vélo Jeudi 7 mai, 09h00 Versailles Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00
Versailles 35 rue de Noailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France
Offrir aux collaborateurs de notre structure les clés pour changer de regard sur le vélo et envisager une nouvelle mobilité
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