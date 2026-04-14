Stand de sensibilisation au vélo, Versailles, Versailles

Stand de sensibilisation au vélo Jeudi 7 mai, 09h00 Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Versailles 35 rue de Noailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

Offrir aux collaborateurs de notre structure les clés pour changer de regard sur le vélo et envisager une nouvelle mobilité