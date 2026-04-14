Opéra Royal du Château de Versailles, Opéra Royal du Château de Versailles, Versailles

Opéra Royal du Château de Versailles 8 et 9 mai Opéra Royal du Château de Versailles Yvelines

entrée libre, sans réservation, gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T13:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Programme :

Vendredi 8 mai : de 13h à 18h *

Samedi 9 mai : de 11h à 18h *

Visite libre et gratuite de l’Opéra Royal, des dessous historiques à la colonnade, en passant par la loge du Roi et le parterre.

Présentation d’instruments de musique atypiques de la musique baroque.

Démonstration de chant par de jeunes interprètes dans le Foyer Royal.

Démonstration de danses baroques par le Ballet de l’Opéra Royal

Exposition de somptueux costumes de scène créés pour des opéras mis en scène à l’Opéra Royal.

Accès Place Gambetta, porte Sénat (grande porte jaune)

* sous réserve de modifications

Contact Presse

Clémence Henry

presse@chateauversailles-spectacles.fr

06 16 11 97 85

à voir en mai à l’Opéra Royal du Château de Versailles :

Molière : Dom Juan (théâtre)

du mardi 26 au dimanche 31 mai

Compagnie MadeMoiselle

Macha Makeïeff Mise en scène

Opéra Royal du Château de Versailles 1 place Gambetta, Versailles 78000 Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.operaroyal-versailles.fr/ »}] [{« link »: « mailto:presse@chateauversailles-spectacles.fr »}]

L’Opéra Royal du Château de Versailles vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle où la jeunesse inspire, crée et réinvente la scène ! opéra versailles

Opéra Royal du Château de Versailles – Virginie Marty