Jeudi musical : Petits motets et créations contemporaines, Chapelle royale, Versailles

Jeudi musical : Petits motets et créations contemporaines Jeudi 16 avril, 17h30 Chapelle royale Yvelines

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T17:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T17:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:30:00+02:00

À la Chapelle royale du château de Versailles, les Jeudis musicaux invitent le public à découvrir, en accès libre, le travail du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV et des étudiants organistes du CNSMD de Paris (professeurs : Thomas Ospital et Maude Gratton), accompagnés d’étudiants de conservatoires partenaires.

Petits motets et créations contemporaines

Fabien Armengaud, direction musicale

Les Pages du Centre de musique baroque de Versailles

Maximilien Wang (CNSMDP), grand orgue

Programme :

Œuvres d’Henry Madin, Jacques-François Lochon, Michel Lamy, Edme Foliot et créations contemporaines de Masahiro Aogaki, Alexandru Sima, Lautaro Figueroa Balcarce et Sarah-Grace Graves

Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cmbv.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.fr »}] La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.

Le Centre de musique baroque de Versailles vous invite à la nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV à la Chapelle royale de Versailles. concert musique baroque

© Morgane Vie