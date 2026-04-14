Jeudi musical : Grands motets d’Henry Du Mont 2/2, Chapelle royale, Versailles
Jeudi musical : Grands motets d’Henry Du Mont 2/2, Chapelle royale, Versailles jeudi 21 mai 2026.
Jeudi musical : Grands motets d’Henry Du Mont 2/2 Jeudi 21 mai, 17h30 Chapelle royale Yvelines
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:30:00+02:00
À la Chapelle royale du château de Versailles, les Jeudis musicaux invitent le public à découvrir, en accès libre, le travail du chœur des Pages et des Chantres du CMBV et des étudiants organistes du CNSMD de Paris (professeurs : Thomas Ospital et Maude Gratton), accompagnés d’étudiants de conservatoires partenaires.
Grands motets d’Henry Du Mont 2/2
Fabien Armengaud, direction musicale
Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles
Thibault Fajoles (CNSMDP), grand orgue
–
Programme :
Quemadmodum
Exaltabo te
Benedictus
Henry Du Mont (1610-1684)
Chapelle royale Place d’Armes, Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cmbv.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.fr »}]
Le Centre de musique baroque de Versailles vous invite à la nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du chœur des Pages et des Chantres du CMBV à la Chapelle royale de Versailles.
© Morgane Vie
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