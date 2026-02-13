Robots toute !, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Robots toute ! 20 et 27 mai Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

Séance du 20 mai pour les 7-9 ans.

Séance du 27 mai pour les 10-12 ans.

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130978558 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}]

Un atelier ludique mêlant construction avec des Legos et codage.

©lego