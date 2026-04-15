Jazz & Beyond, Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace, Versailles
Jazz & Beyond, Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace, Versailles lundi 4 mai 2026.
Jazz & Beyond Lundi 4 mai, 20h30 Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace Yvelines
Tarif plein : 20 € / Réduit : 15 € / – 18 ans : 5 €
www.musiquesaversailles.com/billetterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T22:30:00+02:00
Vincent Lê Quang et François Salque allient créativité exceptionnelle et déconcertante virtuosité ! Leur élégance, leur intelligence féconde et leur maitrise des différents langages, sur quatre siècles d’histoire de la musique, leur permettent d’offrir, en compagnie de leurs partenaires de très haut vol, un fascinant panorama de standards revisités avec brio et de compositions originales innovantes inspirées des différentes traditions de l’histoire du jazz, plus savoureuses les unes que les autres. Un jazz poétique où s’épanouit à chaque instant richesse mélodique et foisonnement harmonique dans de magnifiques cascades sonores novatrices !
« Une langue nouvelle s’invente : rayonnante, provocatrice, déchirante ou jubilatoire ! » – Sud-ouest
Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace 1, boulevard de la Reine- 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.musiquesaversailles.com »}] http://www.musiquesaversailles.com/billetterie
François Salque, violoncelle / Vincent Lê Quang saxophone / Fédia Amice guitare / Baptiste Archimbaud contrebasse
@Olivier Degen
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